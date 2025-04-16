Медведь на Камчатке постучал в окно людям

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Медведь постучал в окно столовой на Камчатке, сообщает RT

Инцидент произошел в поселке Малки Елизовского района Камчатского края. Медведь несколько раз стучал в окно, но никто из посетителей и работников заведения его не пустил внутрь. Очевидцы не испугались, а лишь посмеялись и сняли зверя на видео.

Ранее медведь напал на мужчину в подмосковном округе Шаховская. Пострадавшего удалось эвакуировать с места происшествия в Красногорскую больницу, где его направили в реанимацию.

Состояние пострадавшего сначала оценивалось как тяжелое, затем мужчина пришел в сознание.

