Медведи сбежали из зоопарка в Британии и съели недельный запас меда в магазине

Фото: devon.wildwoodtrust.org

В Великобритании два сбежавших медведя из зоопарка и съели мед в магазине. Об этом рассказали в зоосаде Wildwood Devon.

В зоопарке отметили, что пятилетние Миш и Люси сбежали из своего вольера и направились в ближайший магазин, при этом уточняется, что медведи не представляли никакой угрозы.

Животные успели съесть недельный запас меда и другие закуски, прежде чем смотрители вернули их в вольер в течении часа. После возвращения Миш и Люси уснули.

В учреждении отметили, что на время побега всех посетителей перевели в безопасное здание в качестве меры предосторожности. Позже на место приехала полиция, которая выясняла все обстоятельства произошедшего.

Ранее из зоопарка в Ярославле сбежал кенгуру по кличке Сидней. Директор зоопарка рассказала, что он перепрыгнул через забор. Животное искали на протяжении ночи 90 человек. Позже стало известно, что Сиднея долго не могли найти, так как он прятался от жары в листве и кустах.