"Пхучаткан": российский турист погиб, сорвавшись на скалах в Таиланде

Фото: 123RF.com/prakobkit

На тайском острове Самуи погиб россиянин, сорвавшись со скалы. Об этом сообщает тайская онлайн-газета "Пхучаткан" со ссылкой на результаты полицейского дознания.

По данным полиции, инцидент произошел с 36-летним Ильяром Бичуриным. Мужчина спускался со смотровой площадки Пхра Лан к труднодоступному пляжу.

Уточняется, что турист попытался удержаться за ветку во время падения, но она сломалась, и мужчина ударился головой о камни на пляже. Тело Бичурина нашли вместе с паспортом, сумкой и ключом от гостиничного номера. Эксперты зафиксировали открытую черепно-мозговую травму затылка.

Свидетели с верхней смотровой площадки сообщили о происшествии полиции, которой пришлось спускаться по скале с риском для жизни, так как альтернативного подхода к пляжу со стороны суши нет.

Проверка по иммиграционным учетам показала, что россиянин прибыл в Таиланд из Малайзии через наземный пограничный переход Кхуандот в провинции Сатун.

