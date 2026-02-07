Квитанции за услуги ЖКХ с новым сроком оплаты придут россиянам в марте

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Квитанции за услуги ЖКХ со сроком оплаты до 15 числа придут россиянам в марте. Об этом в беседе с ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

По его словам, февраль 2026 года стал последним месяцем, когда оплатить квитанцию надо до 10 числа. Он отметил, что благодаря переносу срока удобнее станет гражданам, которые получают зарплату с 10 до 15 числа. Таким образом должны снизиться количество просрочек и финансовая нагрузка.

Теперь семьи смогут спокойно ждать зарплату и только после этого оплачивать квитанцию. Также на 5 дней сдвигается и срок выставления платежек, добавил Машаров.

Ранее стало известно, что повышенные пени за просрочку оплаты ЖКУ не будут начисляться россиянам до конца 2026 года. При расчете пеней и штрафов в 2025 и 2026 годах используется размер ключевой ставки 9,5% годовых, действовавший на 27 февраля 2022 года.

