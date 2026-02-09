Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 16:36

Политика

Принц Уильям и Кейт Миддлтон выразили обеспокоенность из-за скандала с Эпштейном

Фото: ТАСС/ZUMA Press/i-Images

Наследник британского престола принц Уэльский Уильям и его супруга Кэтрин обеспокоены продолжающимися разоблачениями, связанными с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил их пресс-секретарь, слова которого приводит телеканал Би-би-си.

"Могу подтвердить, что принц и принцесса глубоко обеспокоены продолжающимися разоблачениями. Их мысли по-прежнему о жертвах", – заявил он.

Новые публикации по делу вызвали политический резонанс в Великобритании, так как 3 февраля Скотленд-Ярд начал расследование в отношении бывшего посла страны в США Питера Мандельсона, подозреваемого в передаче Эпштейну конфиденциальной информации.

Кроме того, из-за скандала 8 февраля подал в отставку глава аппарата британского премьер-министра Морган Максуини.

Дело также привело к серьезным последствиям для британской королевской семьи. В 2019 году принц Эндрю отказался от исполнения публичных обязанностей после обвинений со стороны Вирджинии Джуфре.

В 2022 году он был лишен почетных воинских званий и ряда патронажей, а в 2025 году отказался от титула герцога Йоркского и впоследствии от использования титула принца на фоне новых публикаций о его связях с Эпштейном.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позднее выяснилось, что он умер в тюрьме. Это произошло, предположительно, в результате самоубийства.

В январе 2026 года Минюст США опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. В материалах в том числе упоминались российские политики, включая экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика