Принц Уильям и Кейт Миддлтон выразили обеспокоенность из-за скандала с Эпштейном

Фото: ТАСС/ZUMA Press/i-Images

Наследник британского престола принц Уэльский Уильям и его супруга Кэтрин обеспокоены продолжающимися разоблачениями, связанными с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил их пресс-секретарь, слова которого приводит телеканал Би-би-си.

"Могу подтвердить, что принц и принцесса глубоко обеспокоены продолжающимися разоблачениями. Их мысли по-прежнему о жертвах", – заявил он.

Новые публикации по делу вызвали политический резонанс в Великобритании, так как 3 февраля Скотленд-Ярд начал расследование в отношении бывшего посла страны в США Питера Мандельсона, подозреваемого в передаче Эпштейну конфиденциальной информации.

Кроме того, из-за скандала 8 февраля подал в отставку глава аппарата британского премьер-министра Морган Максуини.

Дело также привело к серьезным последствиям для британской королевской семьи. В 2019 году принц Эндрю отказался от исполнения публичных обязанностей после обвинений со стороны Вирджинии Джуфре.

В 2022 году он был лишен почетных воинских званий и ряда патронажей, а в 2025 году отказался от титула герцога Йоркского и впоследствии от использования титула принца на фоне новых публикаций о его связях с Эпштейном.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позднее выяснилось, что он умер в тюрьме. Это произошло, предположительно, в результате самоубийства.

В январе 2026 года Минюст США опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. В материалах в том числе упоминались российские политики, включая экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского.