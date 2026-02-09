Бастрыкин возбудил дело против судьи в отставке из КБР Мухамеда Темботова

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против мирового судьи в отставке из Кабардино-Балкарской Республики Мухамеда Темботова в связи с получением организованной группой взяток, в том числе в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СКР, с ноября 2024-го по май 2025-го Темботов вместе со своим секретарем судебного заседания Марианной Карасовой и помощником судьи Еленой Рашидовой не раз получал деньги от участников судопроизводства за вынесение решений по административным делам, которые находятся в его производстве. Размер взяток составлял от 10 до 100 тысяч рублей.

Темботов и Карасова были задержаны сотрудниками российских спецслужб после того, как в мае прошлого года они получили взятку в размере 100 тысяч рублей от мужчины, который подал заявление в республиканское УФСБ и действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение дела против Темботова. В результате Бастрыкин инициировал расследование о получении взяток и посредничестве во взяточничестве. Соучастники мирового судьи в отставке тоже привлекаются к уголовной ответственности.

Ранее бывшего начальника одного из подразделений РЖД обвинили в получении взяток. Следствие установило, что в 2023–2024 годах в Москве он получил через посредника 5 миллионов рублей за согласование дополнительных планов перевозки грузов. Чиновник, а также посредник и взяткодатель были задержали.

В рамках расследования по местам жительства и работы фигуранта проводились обыски. Были изъяты предметы и документы, указывающие на причастность мужчины к взятке. Он признал свою вину.

Суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 3 миллионов рублей. Уголовные дела всех троих фигурантов были переданы в суд.

