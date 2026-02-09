Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 16:37

Происшествия

Бастрыкин возбудил дело против судьи в отставке из КБР Мухамеда Темботова

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против мирового судьи в отставке из Кабардино-Балкарской Республики Мухамеда Темботова в связи с получением организованной группой взяток, в том числе в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СКР, с ноября 2024-го по май 2025-го Темботов вместе со своим секретарем судебного заседания Марианной Карасовой и помощником судьи Еленой Рашидовой не раз получал деньги от участников судопроизводства за вынесение решений по административным делам, которые находятся в его производстве. Размер взяток составлял от 10 до 100 тысяч рублей.

Темботов и Карасова были задержаны сотрудниками российских спецслужб после того, как в мае прошлого года они получили взятку в размере 100 тысяч рублей от мужчины, который подал заявление в республиканское УФСБ и действовал в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение дела против Темботова. В результате Бастрыкин инициировал расследование о получении взяток и посредничестве во взяточничестве. Соучастники мирового судьи в отставке тоже привлекаются к уголовной ответственности.

Ранее бывшего начальника одного из подразделений РЖД обвинили в получении взяток. Следствие установило, что в 2023–2024 годах в Москве он получил через посредника 5 миллионов рублей за согласование дополнительных планов перевозки грузов. Чиновник, а также посредник и взяткодатель были задержали.

В рамках расследования по местам жительства и работы фигуранта проводились обыски. Были изъяты предметы и документы, указывающие на причастность мужчины к взятке. Он признал свою вину.

Суд наложил арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 3 миллионов рублей. Уголовные дела всех троих фигурантов были переданы в суд.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика