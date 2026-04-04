Период дождливой погоды начнется в Москве с 5 апреля

Затяжной период холодной и дождливой погоды начнется в Москве с воскресенья, 5 апреля. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

"В последний день выходных ожидается облачность, дожди и около 7–9 градусов тепла. В понедельник также ожидаются осадки", – отметила она.

Как подчеркнула метеоролог, погода в апреле является неустойчивой, поэтому дожди могут продолжится и на следующей неделе.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал о похолодании и непогоде в столичном регионе на следующей неделе. По прогнозу, вечером 6 апреля в городе начнутся дожди, которые продолжатся и во вторник, 7 апреля. На этом фоне к ливням добавится мокрый снег.

8-го числа также ожидается снег, а столбики термометров ночью могут понизиться до 0 градусов. В четверг, 9 апреля, не исключена гололедица.

При этом март 2026 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. Отклонение от климатической нормы составило плюс 5,5 градуса. За последние 30 лет в столице март в 11 случаях оставался зимним месяцем, каким и должен быть по календарю, а в 19 случаях – весенним.

