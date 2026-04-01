01 апреля, 14:11

Общество

Небольшой дождь ожидается в Московском регионе в Вербное воскресенье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Небольшой дождь прогнозируется в Московском регионе в Вербное воскресенье, 5 апреля. Температура в этот день может подняться до плюс 15 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в ночь на 5 апреля может похолодать до 0 градусов. Ветер ожидается восточный со скоростью 3–8 метров в секунду.

Метеорологи отметили, что в начале следующей недели также может пойти дождь. В ночь на понедельник, 6 апреля, столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 4 градусов, а днем они поднимутся до 12–17 градусов тепла.

Как рассказал Агентству "Москва" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, после Вербного воскресенья значения в Москве снизятся до плюс 5–7 градусов.

"Нас ждет впереди понижение температуры, я думаю, с Вербного воскресенья и в начале следующей недели. По крайней мере, некоторые модели показывают, что в воскресенье и понедельник температура будет уже только 5–7 градусов тепла", – подчеркнул он.

При этом, по словам синоптика, дожди могут начаться в Москве с четверга, 2 апреля, но сильными они не будут. Облачная погода также принесет и некоторое снижение температуры, уточнил Шувалов.

Вместе с тем март 2026 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. Отклонение от климатической нормы составило плюс 5,5 градуса. За последние 30 лет в столице март в 11 случаях оставался зимним месяцем, каким и должен быть по календарю, а в 19 случаях – весенним.

В Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за мощного паводка

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

