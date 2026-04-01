Небольшой дождь ожидается в Московском регионе в Вербное воскресенье

Небольшой дождь прогнозируется в Московском регионе в Вербное воскресенье, 5 апреля. Температура в этот день может подняться до плюс 15 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в ночь на 5 апреля может похолодать до 0 градусов. Ветер ожидается восточный со скоростью 3–8 метров в секунду.

Метеорологи отметили, что в начале следующей недели также может пойти дождь. В ночь на понедельник, 6 апреля, столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 4 градусов, а днем они поднимутся до 12–17 градусов тепла.

Как рассказал Агентству "Москва" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, после Вербного воскресенья значения в Москве снизятся до плюс 5–7 градусов.

"Нас ждет впереди понижение температуры, я думаю, с Вербного воскресенья и в начале следующей недели. По крайней мере, некоторые модели показывают, что в воскресенье и понедельник температура будет уже только 5–7 градусов тепла", – подчеркнул он.

При этом, по словам синоптика, дожди могут начаться в Москве с четверга, 2 апреля, но сильными они не будут. Облачная погода также принесет и некоторое снижение температуры, уточнил Шувалов.

Вместе с тем март 2026 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве. Отклонение от климатической нормы составило плюс 5,5 градуса. За последние 30 лет в столице март в 11 случаях оставался зимним месяцем, каким и должен быть по календарю, а в 19 случаях – весенним.

