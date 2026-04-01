Сильных дождей не будет в Москве в ближайшие дни

Дожди могут начаться в Москве с четверга, 2 апреля, но сильными они не будут. Об этом RT заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Синоптик добавил, что подъем зоны облачности идет на столицу с юга. Дожди также могут продолжиться в ночь на пятницу, 3 апреля. Однако они будут небольшими и умеренными. Ветра и грозы москвичи могут пока не ждать.

Облачная погода также принесет и некоторое снижение температуры, отметил синоптик. До конца текущей недели, включая выходные, 4–5 апреля, столбики термометров будут находиться на отметке 12–14 градусов выше нуля.

Тем временем март 2026 года стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в Москве, отметил ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, среднесуточная температура воздуха достигла отметки в 4,7 градуса, в то время как средняя температура в 2007-м, когда был установлен прошлый рекорд, составила 4,4 градуса.