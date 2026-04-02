02 апреля, 11:00

Общество

Мокрый снег и гололедица ждут москвичей на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедица ожидают москвичей на следующей неделе, предупредил в телеграм-канале ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Согласно его прогнозу, большую часть понедельника, 6 апреля, столицу будет защищать антициклональный купол, который обеспечит переменную облачность и сухой воздух. Однако вечером с приближением теплого фронта небо затянут облака, и начнутся дожди.

Минимальные температурные значения ночью составят от 1 до 4 градусов тепла, а дневные показатели поднимутся до 11–14.

Осадки продолжатся и ночью во вторник, 7-го числа, уточнил синоптик. Тем не менее благодаря теплому сектору циклона столбики термометров будут колебаться в пределах от 2 до 5 градусов выше 0.

Однако днем начнет прорываться холодная фронтальная система, на фоне которой местами к ливням добавится мокрый снег. Температура поднимется лишь до 6–9 плюсовых градусов.

"В среду (8 апреля. – Прим. ред.) циклон повернется своей тыльной стороной и в сопровождении зарядов мокрого снега с дождем обеспечит заток полярного воздуха, из-за чего ночная температура понизится до 0–3 градусов, в дневные часы всего плюс 5–8 градусов", – отметил Тишковец.

Уже в четверг, 9-го числа, горожанам стоит готовиться к приходу арктического воздуха, который принесет за собой понижение ночной температуры до 0–3 градусов и гололедицу. Дневные значения продолжат снижаться и установятся на максимальных 2–5 положительных градусах, которые будут сопровождаться кратковременными осадками в виде снега и мокрого снега.

К концу недели ночные температуры будут прогреваться не выше 0 – плюс 5 градусов, а днем – до 3–8.

"И вновь не исключены очаговые твердые осадки, в результате которых земля локально может чуть "побелеть", даже появится неустойчивый временный снежный покров толщиной не более 0,1–0,6 сантиметра, который, впрочем, будет быстро таять. К середине месяца начнется стремительное потепление, и температурный режим не только вернется в свое климатическое русло, но и превысит его", – подчеркнул метеоролог.

Похолодание во второй пятидневке апреля будет самым значительным, и больше таких сильных волн в течение месяца не предвидится, заверил Тишковец, подметив, однако, что температурный фон будет колебаться.

Тем не менее в целом второй месяц весны в Центральной России прогнозируется на 2–4 градуса теплее нормы с периодами засухи во второй и третьей декадах. Дефицит осадков, согласно подсчетам синоптика, может достигнуть 20–30%.

"Что указывает на большее, чем положено, количество солнечных весенних дней", – заключил метеоролог.

Ранее сообщалось, что до 5 апреля в Москве и Подмосковье установилась аномально жаркая погода. По уточнению Гидрометцентра России, среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 7 и более градусов.

В связи с прогнозами МЧС Москвы призвало жителей и гостей столицы проявлять осторожность, избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить больше воды. Также ведомство рекомендовало соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

обществопогодагород

