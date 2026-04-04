04 апреля, 03:37

NBC: на берегу острова в США обнаружено более 20 тел погибших собак

Фото: depositphotos/dechevm

На берегу острова Гуэмес в американском штате Вашингтон обнаружены более 20 собачьих трупов. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на офис местного шерифа.

По информации телеканала, на телах псов отсутствует кожа, а некоторые особи лишены передних лап. На шее у других животных были оранжевые веревки.

В настоящий момент власти проводят расследование: специалистам предстоит выяснить, принадлежат ли останки койотам или домашним собакам.

Происхождение животных и обстоятельства их гибели пока остаются неизвестными.

Ранее тело женщины было замечено в пасти акулы у берегов Калифорнии. Отмечается, что 55-летняя триатлонистка и основательница плавательного клуба Эрика Фокс пропала без вести после группового заплыва у мыса Лаверс-Пойнт.

