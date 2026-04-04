Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
04 апреля, 08:48

Происшествия

Программа помощи пострадавшим при теракте в "Крокусе" продлена до 1 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский Красный Крест (РКК) продлил программу помощи пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" до 1 июля 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

РКК разработал комплекс мер поддержки для вышеуказанной категории людей в 2024 году. Изначально программа была рассчитана до 31 марта текущего года.

Однако в середине прошлого месяца специальная комиссия приняла решение об увеличении срока ее действия, поскольку некоторые семьи все еще нуждаются в поддержке и сопровождении.

Также в РКК рассказали, что с момента запуска инициативы помощь получили почти 3 тысячи человек. Меры поддержки включали как экстренные выплаты в первые дни после трагедии, так и долгосрочную помощь, в том числе именные вклады для детей, санаторно-курортное лечение и улучшение жилищных условий.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 147 человек.

По делу о диверсии проходило 19 фигурантов. По версии следствия, преступление организовали спецслужбы Украины, которые собирались дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в России.

12 марта 2026 года 15 из 19 фигурантов получили пожизненное заключение, в том числе четыре исполнителя. Еще четырех фигурантов суд приговорил к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.

Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
происшествия

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика