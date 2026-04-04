04 апреля, 10:10

Сон-трава расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сон-трава расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"Легендарная сон-трава, или пасхальный цветок, или прострел раскрытый, (Pulsatilla patens) расцвела под открытым небом в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Посетители могут увидеть растение на Альпийском бельведере на выставочном поле", – отмечается в сообщении.

К данному роду относится 33 вида растения, которые растут в Европе, Азии и Северной Америке. При этом сон-трава токсична. В русской поэзии она чаще всего упоминается как снотворное средство или является предвестником наступления весны и пробуждения природы.

Сон-трава обычно зацветает в середине апреля или начале мая. В это время на ее стеблях появляются опушенные бутоны колокольчатой формы. Их диаметр достигает 4–9 сантиметров. Лепестки имеют фиолетовые, пурпурные и изредка белые тона.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвел первый рододендрон. Ярко-розовые цветы кустарника украсили Вересковую горку. В дикой природе рододендрон растет в Азии к востоку от Алтайских гор. Его можно найти в Восточной Сибири, Северной Монголии, Маньчжурии, Северо-Восточном Китае, Корее, на Дальнем Востоке, Сахалине и в Японии.

