Мать-и-мачеха зацветет в Москве в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Массовое цветение мать-и-мачехи ожидается в Москве в ближайшие дни. Первые соцветия уже появились около домов, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, ученый секретарь Ботанического сада МГУ Сергей Ефимов.

"При условии сохранения такой теплой и солнечной погоды мать-и-мачеха через несколько дней будет цвести массово, но для этого должен сойти весь снег", – пояснил он.

По словам эксперта, в столице распустилась лещина обыкновенная, а на проталинах около домов зацвели первоцветы, крокусы, сциллы и галантусы.

Ранее в национальном парке "Лосиный остров" зацвел орешник (лещина обыкновенная). Сережки растения производят большое количество пыльцы. Это ценный белковый корм для первых опылителей – в марте на лещину реагируют пчелы, шмели, мухи-журчалки и бабочки.

При этом красный или темно-коричневый уровень опасности аллергии может быть введен в центральной части России из-за наслоения периодов цветения. Аллергическая реакция может возникнуть даже у тех, кто ранее не испытывал подобных проблем.

