Врач Болибок: россиян ждет темно-коричневый уровень опасности аллергии

01 апреля, 12:25

Врач спрогнозировал темно-коричневый уровень опасности аллергии из-за цветения березы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Красный или темно-коричневый уровень опасности аллергии может быть введен в центральной части России из-за наслоения периодов цветения. Об этом в беседе с "Абзацем" предупредил врач-аллерголог Владимир Болибок.

Основными факторами такой ситуации, по мнению эксперта, считаются экстремальные погодные условия зимой, большое количество снега и раннее потепление. В частности, в конце марта в Москве температура установилась на отметке плюс 17,5 градуса.

"В этом году <...> растения реагируют и ведут себя соответственно – календари цветения сбиваются. Ольха уже начала цвести, а скоро начнет и береза. Происходит это несколько раньше, чем обычно. Это один из самых опасных аллергенов. Мы ожидаем, что будет достаточно высокая концентрация березовой пыльцы", – подчеркнул Болибок.

Причем он обратил внимание, что аллергическая реакция может возникнуть даже у тех, кто ранее не испытывал подобных проблем. К такому исходу могут привести сочетания нескольких факторов, включая состояние иммунной системы или наследственность, которая проявляется с течением времени.

Сезон аллергии из-за заносов пыльцы из южных регионов начался в Московской области еще в середине марта. Из-за этого, как уточняла врач Елена Пятикова, аллергики могут страдать от насморка, слезотечения, зуда кожи и отека век.

Для облегчения симптомов эксперт советовала избегать прогулок в сухую и ветреную погоду, носить очки и маску, а также менять одежду и принимать душ после улицы. Вместе с тем рекомендации включают в себя промывку носа солевым раствором и проветривание квартиры вечером.

Аллергики в Москве начали закупать лекарства и маски

