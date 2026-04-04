Профсоюзы выступили против перехода России на шестидневную рабочую неделю

Федерация независимых профсоюзов России выступила против перехода в стране на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым графиком. Позицию организации высказала зампредседателя ФНПР Нина Кузьмина в беседе с РИА Новости.

Данное предложение, по ее мнению, не только экономически нецелесообразно, но и социально опасно. В частности, увеличение рабочей нагрузки может привести к ухудшению демографической ситуации, так как высокая усталость снижает желание создавать семьи и рожать детей, особенно у женщин.

Более того, такая мера негативно скажется на физическом и психическом здоровье населения, а также приведет к росту числа больничных и снижению качества труда.

"Лишение субботы как выходного дня, который традиционно используется для домашних дел и общения с детьми, особенно сильно ударит по женщинам, для которых дом является второй рабочей сменой и которым зачастую не хватает двух выходных для полноценного восстановления", – подчеркнула Кузьмина.

Ко всему прочему, зампредседателя ФНПР обратила внимание и на дополнительные расходы на оплату труда у компаний, что также не поспособствует решению проблем сбыта продукции.

С соответствующим призывом обратился российский миллиардер Олег Дерипаска. Предложение он аргументировал необходимостью ускорения трансформации экономики от глобальных возможностей к региональным реалиям, несмотря на существующие ограничения.

Идею миллиардера поддержал академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он указал, что часть российской экономики уже давно перешла на такой график, а многие работают не только в субботу, но и в воскресенье.

При этом в Госдуме инициативу Дерипаски было раскритиковано. Глава комитета нижней палаты парламента по труду Ярослав Нилов отметил, что любые изменения трудового законодательства должны обсуждаться в рамках трехсторонней комиссии с участием профсоюзов, работодателей и правительства.