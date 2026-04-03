03 апреля, 16:14

Тренер Мельников раскритиковал занятия йогой в компании животных

"Плюс-вайб активность": стоит ли заниматься йогой в компании животных

В соцсетях завирусился тренд на необычную йогу: люди рассказывают, как занятия проходят в компании козлят, щенков и кошек. С чем связана такая тенденция и насколько подобные практики могут быть опасны, разбиралась Москва 24.

Фитнес в стиле "ми-ми-ми"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/aspengrovectr; parisalimtrakul

Нестандартные тренировки по йоге стали заметным трендом в Сети. Пользователи все чаще выкладывают видео, которые ломают привычный образ этой медитативной практики.

Например, одним из популярных направлений стала Pet yoga, или, как ее называют, "фитнес в стиле ми-ми-ми". В отличие от традиционной йоги, здесь во время занятий в зале находятся животные: козлята, щенки, кошки. Они могут свободно гулять, играть или контактировать с людьми, пока те выполняют асаны.

Занятия действительно классные, но как вид не новые. Впервые этот "велосипед" еще в 2016 году придумала американка Лейн Моррисон, когда у нее родились карликовые козы. Чтобы привлечь посетителей и заодно рассмешить их, Лейн предложила совместить занятия йогой с общением с животными. Идея мгновенно завирусилась: видео с козами, которые прыгают, жуют коврики и стоят на спинах занимающихся, собрали миллионы просмотров. Так что мы не новички.
из комментария пользователя

Несмотря на то что в России такие занятия появились относительно недавно, люди, посетившие их, уже делятся своими впечатлениями в Сети:

"Я сходила на занятия с козами. Вначале мы размялись, а затем организаторы дали угощения для малышей. Участникам разрешено отвлекаться на козочек, чтобы пообниматься и пообщаться с ними. Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя", – отметила одна из пользователей.

Это самая топовая плюс-вайб активность в Москве. Такого заряда эндорфинов мы с друзьями не получали давно. Пришли на йогу с щенками мальтипу. Мы в отключке от милоты. Сначала 30 минут занимаетесь йогой, а потом на 30 минут к вам выпускают этих милых малышей. Для переживающих говорю: их безопасность здесь прежде всего.
пользователи Сети

Однако далеко не все в восторге от формата: в комментариях пишут, что такие занятия не подойдут брезгливым людям, потому что животные могут справлять нужду прямо в помещении или даже рядом с ковриками для занятий.

Вместе с тем гигиена – не единственный вопрос, который волнует людей. Некоторые любители традиционных практик считают, что минус данных тренировок может скрываться в более тонких материях.

"Настоящий йог после занятий в течение получаса не трогает воду, металлические изделия и людей, чтобы сохранить и перераспределить энергию. Козы молодцы, просто берут эту энергию у человека. После йоги она мощная", – написал один из комментаторов.

Отвлекающий маневр

Фото: 123RF.com/vectorfusionart

Занятия по йоге, которые сопровождаются какими-то дополнительными, абсолютно не характерными для этого элементами, нельзя считать полноценными. Об этом Москве 24 рассказал фитнес-тренер Александр Мельников.

По его словам, животные обязательно будут отвлекать от процесса, ведь они не понимают, чем занимаются люди. При этом полноценной концентрации на занятии уже нет. Вместо того чтобы сосредоточенно и вдумчиво принять асану, человек начинает переживать, как бы не навредить питомцу, не ударить и не задеть, уточнил эксперт.

Йога – достаточно травматичный род занятий, а когда рядом есть отвлекающий фактор, риск увеличивается. Например, когда человек выполняет сложную позу, сосредотачивается и тут на него прыгает коза или пробегает щенок, можно сбиться. Вследствие этого упражнение, скорее всего, будет выполнено неправильно, а это влечет за собой различные травмы.
фитнес-тренер
Александр Мельников

В обычном варианте йога развивает не только мышцы, но и мыслительные процессы, внутреннюю сосредоточенность. Внимание фокусируется на телесных ощущениях и положении, ум перестает метаться между разными объектами, концентрируясь на конкретной позе и чувствах. Когда этот процесс идет, практика правильна, заключил Мельников.

Психолог Екатерина Кольцова в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что контакт с животными, особенно с теми, которые вызывают умиление и чувство расслабления, всегда успокаивает: кошки, собаки, козы понятны человеку, и с ними становится спокойнее.

"Популярность йоги с животными можно объяснить с точки зрения маркетинга и эффекта новизны", – подчеркнула она.

Однако в дополнительном расслабляющем эффекте для психики эксперт тоже усомнилась, потому что животные отвлекают.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

