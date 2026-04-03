Тренер Мельников раскритиковал занятия йогой в компании животных

В соцсетях завирусился тренд на необычную йогу: люди рассказывают, как занятия проходят в компании козлят, щенков и кошек. С чем связана такая тенденция и насколько подобные практики могут быть опасны, разбиралась Москва 24.

Фитнес в стиле "ми-ми-ми"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/aspengrovectr; parisalimtrakul

Нестандартные тренировки по йоге стали заметным трендом в Сети. Пользователи все чаще выкладывают видео, которые ломают привычный образ этой медитативной практики.

Например, одним из популярных направлений стала Pet yoga, или, как ее называют, "фитнес в стиле ми-ми-ми". В отличие от традиционной йоги, здесь во время занятий в зале находятся животные: козлята, щенки, кошки. Они могут свободно гулять, играть или контактировать с людьми, пока те выполняют асаны.



из комментария пользователя Занятия действительно классные, но как вид не новые. Впервые этот "велосипед" еще в 2016 году придумала американка Лейн Моррисон, когда у нее родились карликовые козы. Чтобы привлечь посетителей и заодно рассмешить их, Лейн предложила совместить занятия йогой с общением с животными. Идея мгновенно завирусилась: видео с козами, которые прыгают, жуют коврики и стоят на спинах занимающихся, собрали миллионы просмотров. Так что мы не новички.

Несмотря на то что в России такие занятия появились относительно недавно, люди, посетившие их, уже делятся своими впечатлениями в Сети:

"Я сходила на занятия с козами. Вначале мы размялись, а затем организаторы дали угощения для малышей. Участникам разрешено отвлекаться на козочек, чтобы пообниматься и пообщаться с ними. Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя", – отметила одна из пользователей.





пользователи Сети Это самая топовая плюс-вайб активность в Москве. Такого заряда эндорфинов мы с друзьями не получали давно. Пришли на йогу с щенками мальтипу. Мы в отключке от милоты. Сначала 30 минут занимаетесь йогой, а потом на 30 минут к вам выпускают этих милых малышей. Для переживающих говорю: их безопасность здесь прежде всего.

Однако далеко не все в восторге от формата: в комментариях пишут, что такие занятия не подойдут брезгливым людям, потому что животные могут справлять нужду прямо в помещении или даже рядом с ковриками для занятий.

Вместе с тем гигиена – не единственный вопрос, который волнует людей. Некоторые любители традиционных практик считают, что минус данных тренировок может скрываться в более тонких материях.

"Настоящий йог после занятий в течение получаса не трогает воду, металлические изделия и людей, чтобы сохранить и перераспределить энергию. Козы молодцы, просто берут эту энергию у человека. После йоги она мощная", – написал один из комментаторов.

Отвлекающий маневр

Занятия по йоге, которые сопровождаются какими-то дополнительными, абсолютно не характерными для этого элементами, нельзя считать полноценными. Об этом Москве 24 рассказал фитнес-тренер Александр Мельников.

По его словам, животные обязательно будут отвлекать от процесса, ведь они не понимают, чем занимаются люди. При этом полноценной концентрации на занятии уже нет. Вместо того чтобы сосредоточенно и вдумчиво принять асану, человек начинает переживать, как бы не навредить питомцу, не ударить и не задеть, уточнил эксперт.



фитнес-тренер Александр Мельников Йога – достаточно травматичный род занятий, а когда рядом есть отвлекающий фактор, риск увеличивается. Например, когда человек выполняет сложную позу, сосредотачивается и тут на него прыгает коза или пробегает щенок, можно сбиться. Вследствие этого упражнение, скорее всего, будет выполнено неправильно, а это влечет за собой различные травмы.

В обычном варианте йога развивает не только мышцы, но и мыслительные процессы, внутреннюю сосредоточенность. Внимание фокусируется на телесных ощущениях и положении, ум перестает метаться между разными объектами, концентрируясь на конкретной позе и чувствах. Когда этот процесс идет, практика правильна, заключил Мельников.

Психолог Екатерина Кольцова в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что контакт с животными, особенно с теми, которые вызывают умиление и чувство расслабления, всегда успокаивает: кошки, собаки, козы понятны человеку, и с ними становится спокойнее.

"Популярность йоги с животными можно объяснить с точки зрения маркетинга и эффекта новизны", – подчеркнула она.

Однако в дополнительном расслабляющем эффекте для психики эксперт тоже усомнилась, потому что животные отвлекают.