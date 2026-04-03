03 апреля, 17:38

Terra: у бразильянки опухли губы и воспалились миндалины из-за зубной пасты

Фото: depositphotos/Subbotina

В Бразилии у преподавательницы Дениз Коррейи Сантьяго опухли губы и воспалились миндалины из-за зубной пасты, сообщает Terra.

Это произошло после очередной чистки зубов. Помимо прочих симптомов, у женщины появились проблемы с дыханием. Проявления недомогания сохранялись на протяжении 5 дней. Как оказалось, они возникли из-за аллергии на компоненты зубной пасты.

В результате бразильянке потребовалась неотложная медицинская помощь, ей назначили курс инъекций. Сантьяго призналась, что не могла есть горячее или теплое, поскольку из-за ожога у нее болела нижняя губа.

"Мне приходилось пить ледяные жидкости и использовать маленькую пластиковую бутылку, наполненную замороженной водой, чтобы облегчить боль", – подчеркнула пострадавшая.

Помимо этого, она испытывала сильные эмоциональные переживания и мучения как от боли, так и от голода. Она подала в суд на производителя зубной пасты, однако не смогла доказать причинно-следственную связь и проиграла. Несмотря на это, бразильянка и ее адвокат намерены обжаловать решение инстанции.

Ранее в Удмуртии мальчик получил ожог второй степени из-за взрыва петарды. Он взял ее из дома на прогулку с друзьями. Изделие взорвалось у него в руке сразу после того, как он попытался его поджечь. Медики оказали пострадавшему помощь и отпустили.

