03 апреля, 18:23

Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в угоне автомобиля каршеринга

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полицейские Хорошевского района Москвы задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля каршеринга. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.

За помощью к правоохранителям обратился 28-летний мужчина. Он рассказал, что в приложении каршеринга арендовал на сутки иномарку, на которой приехал в ТЦ на Ходынском бульваре. Он оставил машину на подземной паковке, а когда спустя время вернулся, транспортного средства на месте не было. Приложение показало, что автомобиль передвигается по городу.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – им оказался 21-летний москвич. Угнанное транспортное средство было обнаружено в районе Очаково-Матвеевское и возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Кызыле 6-летний ребенок сел за руль автомобиля отца и столкнулся с другой машиной. Мальчик сел на место водителя и выехал на встречную полосу движения пока его отец вышел в магазин. В результате никто не пострадал.

Число краж и угонов машин сократилось в 30 раз в Москве за 13 лет

