Ортопед Литвиненко рекомендовал носить обувь с толщиной подошвы 1,5–2 см

Амортизирующая подошва правильной толщины и дышащие материалы являются главными критериями для выбора правильной весенней обуви. Об этом Москве 24 рассказал врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко.

По его словам, весной, когда прогулки становятся долгими, особенно важно выбирать обувь с подошвой, которая при ходьбе может гасить ударную нагрузку. В противном случае стопа будет брать ее на себя, а дальше – суставы и позвоночник, что приведет к их разрушению.





Андрей Литвиненко врач-ортопед, травматолог Амортизирующая подошва должна быть достаточно гибкой, поэтому от жестких вариантов, которые с трудом получается согнуть, следует отказаться. Ходить в такой обуви долго не получится – буквально через пару часов ноги заболят. Кроме того, важна толщина подошвы: в норме она должна быть примерно сантиметра полтора-два.

Что касается каблука, то небольшой подъем, порядка 2–3 сантиметров, допускается. А вот все, что выше, уже вредно: длительное ношение такой обуви приводит к развитию плоскостопия, а с ним связаны все заболевания стоп, отметил эксперт.

"Обувь на высоком каблуке допустимо надеть на какое-то мероприятие, но сразу после его окончания следует выбрать что-то удобное. Для регулярных прогулок такой вариант не подходит", – предупредил врач.

Танкетка тоже опасна: она создает подъем, и мышцы стопы перестают нормально работать, вся нагрузка идет на голеностопный сустав, отметил ортопед.

Весной, когда становится достаточно тепло, желательно отдавать предпочтение не кожаным моделям, а тканевым, обеспечивающим хорошую вентиляцию, подчеркнул эксперт.

"И, конечно, обувь важно подбирать по размеру: ногу нигде не должно сдавливать, в том числе и в пальцах, поэтому от моделей с узким носом следует отказаться. В противном случае будет портиться естественная анатомия стопы, к тому же человек начнет быстро уставать при ходьбе и испытывать болезненные ощущения", – отметил Литвиненко.

Тем, у кого к концу дня ноги обычно отекают, специалист посоветовал ходить на примерку вечером, чтобы купить изделие с правильным размером.

