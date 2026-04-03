Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 апреля, 17:34

Регионы

Песчаная буря из Турции может дойти до Крыма и Кубани

Фото: 123RF.com/mohammedalali77

Песчаная буря, которая сейчас наблюдается в турецких городах, может дойти до Крымского полуострова и Краснодарского края, сообщил ТАСС доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.

Вахрушев пояснил, что это явление может наблюдаться в Крыму в ближайшие дни, однако с очень слабым проявлением. Масса, которую описывают в Турции, движется в восточном направлении.

Ученый отметил, что в данном случае важную роль играет орографическое воздействие Главного Кавказского хребта, который задержит бурю. Если Крым и Краснодарский край все же заметят этот эффект, он будет слабым и сможет проявиться лишь на восходах и закатах.

Уже 5–6 апреля ветер сменится, пыли не будет вовсе, добавил специалист.

Из-за бури турецкий город Анталья окрасился в оранжево-красный цвет. Пыль и песок, которые поднялись в Ливии и соседних регионах, пересекли Средиземное море и подошли к югу Турции. Это сопровождалось ухудшением видимости и концентрацией вредных веществ в воздухе.

регионыпогода

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика