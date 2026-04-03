Захарова с иронией прокомментировала призыв Макрона сплотиться против США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала высказывание французского лидера Эммануэля Макрона о средних по размеру государствах, которым нужно сплотиться против США.

В своей речи политик причислил к таким странам Индию, Канаду, Австралию и Бразилию, отметила Захарова.

"Вот же я невнимательная – пропустила новость о том, когда во Франции географию отменили", – написала представитель МИД в своем телеграм-канале.

Французский лидер указывал, что таким государствам нужно бороться не только против гегемонии "непредсказуемых" США, но и КНР. По данным СМИ, Макрон, который представляет единственную ядерную державу Евросоюза, и раньше неоднократно призывал союзников уравнять отношения как с Пекином, так и с Вашингтоном.

