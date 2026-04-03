Врачи в Подмосковье вытащили из бронха мужчины стоматологический инструмент

Врачи Мытищинской больницы вытащили из левого бронха мужчины стоматологический бур, который попал в дыхательные пути во время лечения зубов в частной клинике. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Инородное тело обнаружили в организме с помощью рентгена. Ситуация требовала срочного вмешательства, поскольку промедление могло бы привести к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода.

Для пациента это было первым хирургическим вмешательством в жизни. В связи с этим анестезиолог провел особенно тщательный осмотр и сбор анамнеза. Медики учли возрастные особенности и возможные риски, чтобы безопасно провести операцию.

Как отметила врач-эндоскопист Мария Юрченко, главная задача заключалась в том, чтобы удалить инструмент из организма максимально аккуратно, поскольку острая часть бура могла повредить стенки бронха и вызвать кровотечение или перфорацию.

"Используя современное эндоскопическое оборудование, врачи действовали предельно осторожно. Специальным эндоскопическим инструментом бур был надежно зафиксирован и плавно извлечен – без травмирования окружающих тканей", – добавила специалист.

Состояние пациента после операции быстро стабилизировалась. Осложнений не возникло. Спустя несколько дней врачи убедились, что здоровью мужчины ничего не угрожает, и выписали его. Он поблагодарил врачей за профессионализм и чуткость.

