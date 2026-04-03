03 апреля, 18:51

Общество

Врачи в Подмосковье вытащили из бронха мужчины стоматологический инструмент

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Мытищинской больницы вытащили из левого бронха мужчины стоматологический бур, который попал в дыхательные пути во время лечения зубов в частной клинике. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Инородное тело обнаружили в организме с помощью рентгена. Ситуация требовала срочного вмешательства, поскольку промедление могло бы привести к серьезным осложнениям, вплоть до летального исхода.

Для пациента это было первым хирургическим вмешательством в жизни. В связи с этим анестезиолог провел особенно тщательный осмотр и сбор анамнеза. Медики учли возрастные особенности и возможные риски, чтобы безопасно провести операцию.

Как отметила врач-эндоскопист Мария Юрченко, главная задача заключалась в том, чтобы удалить инструмент из организма максимально аккуратно, поскольку острая часть бура могла повредить стенки бронха и вызвать кровотечение или перфорацию.

"Используя современное эндоскопическое оборудование, врачи действовали предельно осторожно. Специальным эндоскопическим инструментом бур был надежно зафиксирован и плавно извлечен – без травмирования окружающих тканей", – добавила специалист.

Состояние пациента после операции быстро стабилизировалась. Осложнений не возникло. Спустя несколько дней врачи убедились, что здоровью мужчины ничего не угрожает, и выписали его. Он поблагодарил врачей за профессионализм и чуткость.

Ранее врачи ГКБ имени Ф. И. Иноземцева спасли 31-летнюю женщину с опухолью размером с баскетбольный мяч. Новообразование привело к развитию илеофеморального тромбоза протяженностью 25 сантиметров – состояния, которое создавало прямую угрозу для жизни пациентки.

Специалисты больницы разработали двухэтапную тактику лечения. Они извлекли новообразование, сумев избежать осложнений. Через несколько дней после операции женщина была выписана домой под амбулаторное наблюдение.

