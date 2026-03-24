Подмосковные врачи спасли мужчину с редким аутоиммунным заболеванием

Врачи Домодедовской больницы спасли мужчину с редким аутоиммунным заболеванием – синдромом Гийена – Барре. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

Заболевание характеризуется острой аутоиммунной воспалительной полирадикулоневропатией, при которой иммунная система поражает собственные периферические нервы. Они контролируют мышечные сокращения, болевые и температурные ощущения.

Синдром может появиться в любом возрасте и часто возникает после перенесенного инфекционного заболевания. Без лечения он может привести к параличу.

Пациент не знал о патологии, а симптомы появились внезапно. Он сразу обратился за медицинской помощью и поступил в реанимацию стационара в тяжелом состоянии. Из-за частичного паралича ног он не мог передвигаться, полноценно дышать и глотать, руки его повисли.

После реанимационных действий мужчине провели иммунотерапию и плазмофорез. Наибольшая эффективность такого лечения достигается в случае начала терапии в течение 2 недель после появления симптомов, рассказала заместитель главврача по медицинской части Наталия Яцкова.

В данный момент пациент проходит реабилитацию в неврологическом отделении больницы, его жизни ничего не угрожает, уточнили в пресс-службе.

