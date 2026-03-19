Врачи в Коломне спасли глаз мужчине после попадания керамического осколка

Врачи в подмосковной Коломне спасли 26-летнего мужчину с керамическим осколком в глазу, сообщает телеканал "360".

Мужчина поступил в медучреждение с проникающим ранением глаза, полученным при гравировке, – осколок керамического диска повредил роговицу.

Врачи диагностировали травматическую катаракту правого глаза. В ходе операции ему удалили поврежденный хрусталик, заменив искусственным.

Как рассказал заведующий офтальмологическим отделением Коломенской больницы Александр Крылов, внутри хрусталика обнаружили инородное тело – плоский осколок размером 1 миллиметр, который и стал причиной травмы. Его извлекли вместе с хрусталиком.

Операция прошла успешно, пациента выписали на амбулаторное наблюдение с благоприятным прогнозом.

Ранее врачи Морозовской больницы в Москве вернули зрение двум 15-летним подросткам, получившим травмы после неудачного эксперимента из интернета. Медики провели им комплексное лечение, в результате которого зрение одного из мальчиков полностью восстановилось. Второму подростку удалось вернуть 60% зрения.