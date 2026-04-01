Московские врачи провели редкую операцию по удалению грыжи пациентке с пороком сердца

Медики больницы имени В. В. Вересаева провели редкую операцию, применив особый метод анестезии, что позволило спасти жизнь пациентке с врожденным пороком сердца. Об этом сообщила пресс-служба Депздрава.

57-летняя женщина обратилась в медучреждение с жалобой на грыжу, которая вызывала сильную боль. Тогда врачи начали готовить ее к операции.

Оказалось, что у пациентки с детства был врожденный порок сердца – отверстие в межпредсердной перегородке размером 2 сантиметра. За годы организм сумел адаптироваться к этой особенности, однако применение стандартного наркоза могло привести к серьезным осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы.

Как пояснила исполняющая обязанности заведующей кардиологическим отделением Анастасия Азимова, такие пороки обычно оперируют в детстве, но в случае этой пациентки операция не проводилась, поскольку родители вовремя не обратились за помощью. Теперь, когда организм уже адаптировался, вмешательство в сердце стало бы бессмысленным и опасным, поэтому для женщины был разработан индивидуальный план подготовки к иному виду операции.

Принятое решение оказалось нестандартным – грыжу решено было удалять открытым способом, а не лапароскопическим, который сегодня широко распространен, а пациентка должна была оставаться в сознании.

Заведующий отделением анестезиологии Максим Носенко рассказал, что врачи применили перидуральную анестезию: женщина дышала самостоятельно, могла разговаривать, но при этом не чувствовала боли. Такой подход позволил избежать негативного воздействия общего наркоза на сердце и сосуды.

В ходе операции хирурги удалили грыжу и установили сетчатый имплант, дав сердцу пациентки возможность продолжать работать в привычном для него режиме – без стресса и дополнительных рисков.

В настоящее время женщина уже вернулась домой и ведет обычную жизнь, избавившись от боли и нося в груди свое особенное сердце.

