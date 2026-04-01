01 апреля, 13:34

Московские врачи провели редкую операцию по удалению грыжи пациентке с пороком сердца

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Медики больницы имени В. В. Вересаева провели редкую операцию, применив особый метод анестезии, что позволило спасти жизнь пациентке с врожденным пороком сердца. Об этом сообщила пресс-служба Депздрава.

57-летняя женщина обратилась в медучреждение с жалобой на грыжу, которая вызывала сильную боль. Тогда врачи начали готовить ее к операции.

Оказалось, что у пациентки с детства был врожденный порок сердца – отверстие в межпредсердной перегородке размером 2 сантиметра. За годы организм сумел адаптироваться к этой особенности, однако применение стандартного наркоза могло привести к серьезным осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы.

Как пояснила исполняющая обязанности заведующей кардиологическим отделением Анастасия Азимова, такие пороки обычно оперируют в детстве, но в случае этой пациентки операция не проводилась, поскольку родители вовремя не обратились за помощью. Теперь, когда организм уже адаптировался, вмешательство в сердце стало бы бессмысленным и опасным, поэтому для женщины был разработан индивидуальный план подготовки к иному виду операции.

Принятое решение оказалось нестандартным – грыжу решено было удалять открытым способом, а не лапароскопическим, который сегодня широко распространен, а пациентка должна была оставаться в сознании.

Заведующий отделением анестезиологии Максим Носенко рассказал, что врачи применили перидуральную анестезию: женщина дышала самостоятельно, могла разговаривать, но при этом не чувствовала боли. Такой подход позволил избежать негативного воздействия общего наркоза на сердце и сосуды.

В ходе операции хирурги удалили грыжу и установили сетчатый имплант, дав сердцу пациентки возможность продолжать работать в привычном для него режиме – без стресса и дополнительных рисков.

В настоящее время женщина уже вернулась домой и ведет обычную жизнь, избавившись от боли и нося в груди свое особенное сердце.

Ранее московские хирурги прооперировали 35-летнюю женщину, поступившую в больницу Вересаева с подозрением на инфаркт миокарда. Причиной тяжелого состояния оказался эмбол на аортальном клапане. По словам врачей, подобный клинический случай можно считать уникальным.

Читайте также


Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

