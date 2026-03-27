В Москве провели уникальную операцию на сердце

Врачи городской клинической больницы имени В. В. Вересаева провели уникальную операцию на сердце. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

65-летняя женщина поступила в медучреждение после того, как у нее перестал работать один из его электродов в кардиостимуляторе. В связи с этим ей требовалась установка нового прибора.

Уникальность случая заключалась в том, что у пациентки был редкий врожденный порок сердца, по причине которого она перенесла две операции на открытом сердце. Ей дважды ставили кардиостимулятор.

В этот раз провести провод внутри сосудов не получалось, так как из-за предыдущих хирургических вмешательств одна из основных вен, ведущих к сердцу, оказалась сужена. При этом в медучреждении указали, что поврежденные провода было опасно вытаскивать, поскольку они вросли в ткани сердца и крупные сосуды.

В результате было принято решение закрепить новые электроды прямо на поверхности сердца. Операция прошла успешно. На данный момент состояние женщины характеризуется как стабильное. Ее выписали домой под наблюдение врачей по месту жительства.

