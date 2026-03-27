27 марта, 15:54

В Москве провели уникальную операцию на сердце

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи городской клинической больницы имени В. В. Вересаева провели уникальную операцию на сердце. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

65-летняя женщина поступила в медучреждение после того, как у нее перестал работать один из его электродов в кардиостимуляторе. В связи с этим ей требовалась установка нового прибора.

Уникальность случая заключалась в том, что у пациентки был редкий врожденный порок сердца, по причине которого она перенесла две операции на открытом сердце. Ей дважды ставили кардиостимулятор.

В этот раз провести провод внутри сосудов не получалось, так как из-за предыдущих хирургических вмешательств одна из основных вен, ведущих к сердцу, оказалась сужена. При этом в медучреждении указали, что поврежденные провода было опасно вытаскивать, поскольку они вросли в ткани сердца и крупные сосуды.

В результате было принято решение закрепить новые электроды прямо на поверхности сердца. Операция прошла успешно. На данный момент состояние женщины характеризуется как стабильное. Ее выписали домой под наблюдение врачей по месту жительства.

Ранее врачи Истринской больницы спасли женщину с крупной опухолью на лбу. Пациентка, поступив в медучреждение, объяснила, что крупное образование мешает ей причесываться и носить головные уборы.

В результате под наркозом была сделана операция, в ходе которой врачи полностью удалили опухоль объемом 176 миллилитров. После пациентке провели кожную пластику, устранив дефект от хирургического вмешательства. В настоящее время женщина чувствует себя хорошо и уже выписана из медучреждения.

В Москве спасли жизнь мужчине с тяжелым поражением печени

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

