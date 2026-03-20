Московские врачи спасли мужчину с тяжелым поражением печени

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи в Москве спасли мужчину с тяжелым поражением печени. Ему пересадили орган, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что трансплантация является сложной операцией, которая требует современного оборудования, привлечения мультидисциплинарной команды врачей и отлаженных алгоритмов маршрутизации пациентов.

"В Москве спасли пациента с критическим поражением печени. Он пришел в поликлинику с тревожным симптомом – пожелтением белков глаз. Пациент был отправлен в больницу имени Буянова, где ему оперативно выполнили комплексную диагностику и, выяснив все обстоятельства, уже в Боткинской больнице провели в кратчайшие сроки необходимую трансплантацию", – рассказала вице-мэр.

По ее словам, от первого обращения в поликлинику до выписки после трансплантации прошло около трех месяцев.

Уточняется, что после поликлиники мужчину направили в гастроэнтерологическое отделение больницы имени Буянова, где специалисты провели комплексную диагностику, в том числе лабораторные и инструментальные исследования.

Медики выяснили, что здоровая ткань печени пациента почти полностью заменилась соединительной, сам орган перестал работать. Они предположили, что болезнь могли вызвать нарушение липидного обмена и лишний вес. При этом спасти жизнь пациента не могли терапевтические методы и иная помощь.

В связи с этим врачи ГКБ имени Буянова связались с коллегами из ММНКЦ имени Боткина. Мужчину направили в профильный центр, где его включили в программу трансплантации печени.

Донорский орган удалось подобрать в кратчайшие сроки. Операция по пересадке длилась более шести часов и прошла без осложнений. После выписки из больницы пациент продолжает наблюдаться у врачей и проходит медикаментозную терапию.

За последние пять лет количество операций по трансплантации в столице увеличилось более чем вдвое: с 428 в 2020 году до 859 в 2025-м. Это позволило существенно сократить сроки ожидания лечения.

В данный момент пересадку печени граждане ждут около пяти месяцев, а почки – не более года. Тем временем в других странах этот процесс может затянуться на три-пять лет, сообщал ранее Сергей Собянин.