20 марта, 09:59

Общество

Московские врачи спасли мужчину с тяжелым поражением печени

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Врачи в Москве спасли мужчину с тяжелым поражением печени. Ему пересадили орган, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что трансплантация является сложной операцией, которая требует современного оборудования, привлечения мультидисциплинарной команды врачей и отлаженных алгоритмов маршрутизации пациентов.

"В Москве спасли пациента с критическим поражением печени. Он пришел в поликлинику с тревожным симптомом – пожелтением белков глаз. Пациент был отправлен в больницу имени Буянова, где ему оперативно выполнили комплексную диагностику и, выяснив все обстоятельства, уже в Боткинской больнице провели в кратчайшие сроки необходимую трансплантацию", – рассказала вице-мэр.

По ее словам, от первого обращения в поликлинику до выписки после трансплантации прошло около трех месяцев.

Уточняется, что после поликлиники мужчину направили в гастроэнтерологическое отделение больницы имени Буянова, где специалисты провели комплексную диагностику, в том числе лабораторные и инструментальные исследования.

Медики выяснили, что здоровая ткань печени пациента почти полностью заменилась соединительной, сам орган перестал работать. Они предположили, что болезнь могли вызвать нарушение липидного обмена и лишний вес. При этом спасти жизнь пациента не могли терапевтические методы и иная помощь.

В связи с этим врачи ГКБ имени Буянова связались с коллегами из ММНКЦ имени Боткина. Мужчину направили в профильный центр, где его включили в программу трансплантации печени.

Донорский орган удалось подобрать в кратчайшие сроки. Операция по пересадке длилась более шести часов и прошла без осложнений. После выписки из больницы пациент продолжает наблюдаться у врачей и проходит медикаментозную терапию.

За последние пять лет количество операций по трансплантации в столице увеличилось более чем вдвое: с 428 в 2020 году до 859 в 2025-м. Это позволило существенно сократить сроки ожидания лечения.

В данный момент пересадку печени граждане ждут около пяти месяцев, а почки – не более года. Тем временем в других странах этот процесс может затянуться на три-пять лет, сообщал ранее Сергей Собянин.

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

