Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 13:00

Город

Москва увеличила объем высокотехнологичной помощи в кардиохирургии в 50 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объем высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" в Москве вырос более чем в 50 раз за 15 лет, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, для лечения заболеваний сердца и сосудов в столице оснащают клиники современным оборудованием, а врачей обучают новейшим методикам. Кроме того, в городе развивается инсультная и инфарктная сеть.

"Только за 2025 год было проведено свыше 30 тысяч операций на сердце и сосудах, это в 50 раз больше, чем 15 лет назад", – подчеркнула вице-мэр.

Ракова рассказала, что пациенты получают доступ к передовым медицинским возможностям: малоинвазивным вмешательствам по замене клапанов сердца, установке стент-графтов при аневризмах, использованию ультразвука для разрушения тромбов, применению высокочастотного тока или низких температур для лечения аритмий, а также имплантации кардиовертера-дефибриллятора.

Все проводится в бережном и безопасном для пациента режиме, чтобы снизить нагрузку на его организм и обеспечить более быстрый и мягкий период реабилитации, подчеркнула она.

Сердечно-сосудистая хирургия – один из самых востребованных профилей высокотехнологичной медпомощи. Для ее оказания Москва, как уточнила заммэра, обладает развитой инфраструктурой и высококвалифицированными кадрами.

Фундамент кардиологической службы столицы – инсультная и инфарктная сети: в таких центрах помогают пациентам с острыми сердечно-сосудистыми патологиями. Плановые операции проводятся в более чем 20 столичных стационарах.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что флагман ГКБ № 1 имени Пирогова за год работы принял свыше 70 тысяч пациентов. За это время в медучреждении провели почти 25 тысяч экстренных операций, в том числе в высокотехнологичной гибридной операционной, в которой одномоментно могут работать мультидисциплинарные команды.

Свыше 30 тыс операций на сердце и сосудах провели в Москве в 2025 году

Читайте также


медицинагород

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика