Москва увеличила объем высокотехнологичной помощи в кардиохирургии в 50 раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Объем высокотехнологичной медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистая хирургия" в Москве вырос более чем в 50 раз за 15 лет, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, для лечения заболеваний сердца и сосудов в столице оснащают клиники современным оборудованием, а врачей обучают новейшим методикам. Кроме того, в городе развивается инсультная и инфарктная сеть.

"Только за 2025 год было проведено свыше 30 тысяч операций на сердце и сосудах, это в 50 раз больше, чем 15 лет назад", – подчеркнула вице-мэр.

Ракова рассказала, что пациенты получают доступ к передовым медицинским возможностям: малоинвазивным вмешательствам по замене клапанов сердца, установке стент-графтов при аневризмах, использованию ультразвука для разрушения тромбов, применению высокочастотного тока или низких температур для лечения аритмий, а также имплантации кардиовертера-дефибриллятора.

Все проводится в бережном и безопасном для пациента режиме, чтобы снизить нагрузку на его организм и обеспечить более быстрый и мягкий период реабилитации, подчеркнула она.

Сердечно-сосудистая хирургия – один из самых востребованных профилей высокотехнологичной медпомощи. Для ее оказания Москва, как уточнила заммэра, обладает развитой инфраструктурой и высококвалифицированными кадрами.

Фундамент кардиологической службы столицы – инсультная и инфарктная сети: в таких центрах помогают пациентам с острыми сердечно-сосудистыми патологиями. Плановые операции проводятся в более чем 20 столичных стационарах.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что флагман ГКБ № 1 имени Пирогова за год работы принял свыше 70 тысяч пациентов. За это время в медучреждении провели почти 25 тысяч экстренных операций, в том числе в высокотехнологичной гибридной операционной, в которой одномоментно могут работать мультидисциплинарные команды.