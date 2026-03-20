Компания Makita отсудила 300 млн рублей компенсации у продавца из Удмуртии

Фото: depositphotos/andreyuu

Японский производитель электроинструментов Makita Corporation взыскал с индивидуальной предпринимательницы Веры Пирожок из Удмуртии 300 миллионов рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Решение по иску принял Арбитражный суд Москвы. Установлено, что ответчица продавала на одном из маркетплейсов маркированные брендом Makita инструменты. При этом у них имелись признаки контрафактности.

В частности, у товаров отсутствовали знак сертификации таможенного союза EAC, дата изготовления и серийный номер инструмента, сертификат соответствия и прочее. Также информация была только на английском языке.

Истец направил предпринимательнице претензию, а потом обратился в суд. Сумму иска Makita рассчитала как двукратную стоимость проданного товара.

