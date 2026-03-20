20 марта, 13:04

Экономика

Компания Makita отсудила 300 млн рублей компенсации у продавца из Удмуртии

Японский производитель электроинструментов Makita Corporation взыскал с индивидуальной предпринимательницы Веры Пирожок из Удмуртии 300 миллионов рублей компенсации за нарушение прав на товарный знак. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Решение по иску принял Арбитражный суд Москвы. Установлено, что ответчица продавала на одном из маркетплейсов маркированные брендом Makita инструменты. При этом у них имелись признаки контрафактности.

В частности, у товаров отсутствовали знак сертификации таможенного союза EAC, дата изготовления и серийный номер инструмента, сертификат соответствия и прочее. Также информация была только на английском языке.

Истец направил предпринимательнице претензию, а потом обратился в суд. Сумму иска Makita рассчитала как двукратную стоимость проданного товара.

Ранее Мещанский суд Москвы отказал жителю города Дмитрию Мезенцеву в праве ежегодно получать 100 бесплатных пицц в обмен на татуировку с логотипом заведения. В 2018 году он принял участие в рекламной акции пиццерии Domino's. Согласно ее условиям, первые 350 человек, которые сделали на видимой части тела тату с логотипом организатора, должны получать 100 подарочных промокодов на протяжении 100 лет. Однако в декабре 2022 года выданный промокод перестал действовать.

Читайте также


судыбизнесэкономика

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

