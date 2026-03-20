20 марта, 13:22

Культура

Жена Олега Басилашвили Галина Мшанская скончалась на 92-м году жизни

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Ведущая цикла программ "Царская ложа" Галина Мшанская скончалась на 92-м году жизни. Об этом телеведущая Ника Стрижак сообщила в телеграм-канале.

По ее словам, Мшанская сохраняла живой ум до последних дней жизни. Стрижак описала коллегу как неповторимую, строгую и царственную.

"Ее знания, подача, особая интонация и такой знакомый низкий голос притягивали. Для меня она была мэтром", – отметила телеведущая.

Мшанская была супругой российского актера Олега Басилашвили. Стрижак отметила, что жена для него была самым главным человеком.

"Он ее боготворил. За нее переживал больше, чем за себя. И именно ему сегодня говорю главные слова поддержки и сожаления", – добавила она.

Соболезнования в связи с утратой также выразил губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов. Он подчеркнул, что Мшанская была ярким и талантливым человеком. Глава региона отметил, что программы и интервью Мшанской отличал петербургский стиль. Он назвал ее глубочайшим знатоком театра и классической музыки. По его словам, Мшанская стала проводником в мир высокого искусства.

Мшанская родилась 20 февраля 1935 года в Ленинграде. После окончания школы она связала свою жизнь с культурной сферой. Мшанская работала на советском телевидении музыкальным редактором.

Она стала одной из инициаторов показа на телевидении экранизаций опер и оперетт в 1970–1980-х годах. Ее работа позволила зрителям увидеть постановки мирового музыкального репертуара, в том числе "Дон Паскуале".

Также Мшанская была автором и ведущей программы "Царская ложа", которая посвящена культурной жизни Петербурга. Эта передача стала очень популярна и выходила за пределами региона. Кроме того, она являлась шеф-редактором отдела художественных программ студии "Культура" ГТРК "Санкт-Петербург".

В 2008 году Мшанская стала кавалером ордена Дружбы народов.

