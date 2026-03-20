20 марта, 12:34

Шоу-бизнес

Лерчек призвала проверить действия следователя, запретившего посещать врача

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/im__lu_

Блогер Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.), которой диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами, попросила главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина проверить действия следователя, не давшего ей разрешение на посещение врача. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее заявление.

По словам Чекалиной, следователь якобы запретил ей посетить врача, несмотря на ее неоднократные жалобы на состояние здоровья и боли в области живота.

О болезни Лерчек стало известно вскоре после рождения четвертого ребенка от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини в феврале 2026 года. Сначала у нее нашли злокачественные клетки и метастазы в легких, а затем подтвердили рак желудка.

Блогер начала проходить курс химиотерапии, лучевую терапию. Ей также провели операцию по удалению новообразования в позвонках. Ее дети от брака с Артемом Чекалиным сейчас живут с отцом и знают о болезни матери.

Экс-супругов обвиняют в выводе за границу более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов. Под домашний арест их отправили осенью 2024 года.

На фоне тяжелого состояния здоровья суд по ходатайству прокуратуры смягчил меру пресечения – домашний арест заменен запретом определенных действий. Блогеру разрешено пользоваться интернетом только для посещения медицинских и образовательных сайтов, а также страниц судов. Уголовное дело в отношении нее приостановлено до выздоровления.

Помимо этого, до 31 марта отложено рассмотрение заявления ФНС России о банкротстве блогера. Представитель Лерчек Максим Курносов заявил, что ее долг перед налоговой полностью погашен.

