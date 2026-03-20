Нутрициолог Романова: длительный отказ от мяса грозит снижением энергии и концентрации

Потеря мышечной массы

Международный день без мяса отмечается 20 марта, и его цель – популяризировать принципы вегетарианства. Однако полный отказ от этого продукта вызовет проблемы со здоровьем, отметила в разговоре с Москвой 24 эксперт по питанию, нутрициолог и психолог Елена Романова.

Она напомнила, что мясо является источником белка, аминокислот, микроэлементов и витаминов. Белок – это строительный "материал", из которого состоят мышцы, кожа, сосуды и внутренние органы. Он необходим для роста и поддержания волос и ногтей.





Также мясо является хорошим источником ферритина – белка, в форме которого организм запасает железо и использует его по мере необходимости для кроветворения и работы мышц.

Кроме того, отказ от продукта провоцирует дефицит витамина B12 (отвечает за нервную систему и энергию), гемового железа (необходим в транспортировке кислорода из легких в клетки), цинка (важен для развития клеток иммунной системы), витамина В6 (участвует в жировом обмене и синтезе белков) и креатина (ответствен за выработку энергии внутри клеток организма), отметила нутрициолог.

"Таким образом, отказ от продукта более чем на 2 месяца способен привести к снижению уровня энергии, концентрации внимания и потере мышечной массы. Может появиться тяга к высокоуглеводной пище, потому что тело в этом случае попытается восстановить силы", – добавила Романова.

Она обратила особое внимание на то, что мясо должно присутствовать в рационе детей, подростков и беременных. Нужно помнить, что белок, получаемый из растительной пищи, хуже усваивается и не содержит достаточного количества незаменимых аминокислот, добавила эксперт.

По ее словам, если есть необходимость в отказе от мяса, стоит употреблять яйца, рыбу, морепродукты, творог, йогурт, а также бобовые (фасоль, чечевицу, нут), амарант, киноа и гречневую крупу.





Также нужно особенно тщательно сочетать продукты питания. Гречку или чечевицу, богатые растительным белком, можно дополнить шпинатом, а также продуктами с содержанием витамина С, например красным перцем. Это позволит усвоиться витаминам полностью. Также в общий рацион можно добавить жирную рыбу и льняное масло: за счет содержания омега-3 улучшатся функции кишечника.

Романова подчеркнула, что дефицит витамина B12 придется восполнять за счет биологически активных добавок, однако для этого необходима консультация врача.

В целом в неделю можно есть примерно 500 граммов мяса. Что касается его видов, птицу рекомендовано употреблять три раза, свинину или говядину – один-два раза, рыбу – не менее двух-трех раз в неделю, отметила эксперт.

Небольшой перерыв полезен

В свою очередь, интегративный нутрициолог Юлия Шарапова рассказала Москве 24, что мясо является полноценным источником животного белка, содержащего незаменимые аминокислоты. Они нужны для поддержания работы иммунитета, синтеза белков, выработки ферментов и энергии.





Организму требуется в течение дня приблизительно 1 грамм белка на килограмм веса. Исходя из этого можно рассчитать индивидуальную норму и составить себе рацион.

По словам нутрициолога, получать белок лучше из нежирных сортов мяса – индейки, кролика или курицы. В свою очередь, свинина содержит в себе еще и большое количество насыщенных жиров, которые могут привести к повышению уровня холестерина.



При этом отказ от мяса на короткое время действительно полезен, но только если нет дефицитов витаминов B и ферритина. Ограничивать себя можно раз в неделю, однако при этом нужно оставить другие белковые продукты. Отдых от мясных блюд облегчит работу желудочно-кишечного тракта, так как они требуют больше сил и времени на переваривание, добавила Шарапова.

"Отказываться от мясных продуктов дольше, чем на 1 день, лучше под наблюдением специалиста, который может рекомендовать специальный лечебный протокол", – отметила эксперт по питанию.

Шарапова подчеркнула, что такая диета требует четкой проработки и списка продуктов и добавок, которые закроют потребность в белке.

