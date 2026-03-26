В Москве создают и развивают новаторские проекты в области сельского хозяйства

Инновационные компании Москвы создают и развивают новаторские проекты в области сельского хозяйства. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Одним из ключевых направлений стали агротехнологии. Свои разработки в этой сфере создают выпускники "Академии инноваторов" и финалисты премии мэра "Новатор Москвы".

В частности, "Климбиотех" начинался как школьная инициатива. Сооснователь проекта Дарья Фрейманс во время учебы в инженерном классе вместе с одноклассником разработала домашний модуль для выращивания зелени – сити-ферму.

Уже во время обучения в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Фрейманс продолжила эксперименты. В результате удалось увеличить интенсивность освещения в лабораторной установке в 3 раза по сравнению с существующими аналогами, а также создать автоматизированную систему культивирования растений.

На основе этих разработок и появился проект "Климбиотех", технология которого позволяет сократить сроки выведения новых сортов растений с 10–12 до 3–6 лет. В 2024 году проект стал лауреатом премии "Новатор Москвы", а сегодня вырос в сеть из 39 лабораторий по всей стране. Выручка проекта с момента участия в "Академии инноваторов" достигла почти 300 миллионов рублей.

Также в рамках восьмого потока Академии развивается проект компании "Химтехгенезис". Он реализует технологию двойного действия: очистку сточных вод агропредприятий и производство ценного удобрения. Решение позволяет очищать воду от ионов аммония и фосфора, а полученный продукт становится струвитом.

В 2025 году завершились испытания струвита на полях Пермского края. Ученые выращивали озимую пшеницу. Параллельно в питомнике "Усадьба" провели эксперимент с цветочными культурами. Команда также провела апробацию струвита на площадках в Анапе и в государственном унитарном предприятии "Водоканал Санкт-Петербурга". Испытания подтвердили высокую эффективность технологии.

Проект "Контрол’с" компании "Сиидос" представляет собой комплексное решение для автоматизации орошения. Речь идет о датчиках собственной разработки и алгоритмах искусственного интеллекта (ИИ). Система анализирует данные с сенсоров, архивные показатели и метеорологические прогнозы. Испытания проводились на опытном полигоне Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К. А. Тимирязева в 2024-м. Результаты показали снижение водопотребления на 18% и увеличение урожайности пшеницы на 16%.

В 2025 году на отраслевой выставке команда проекта представила собственную метеостанцию и обновленное программное обеспечение (ПО). Она также получила грант Фонда содействия инновациям в размере 5 миллионов рублей и премию Фонда новых предпринимательских инициатив в конкурсе "Стартап как диплом".

Вместе с тем команда проекта "Карвет" создала носимое устройство для круглосуточного мониторинга состояния домашних и сельскохозяйственных животных. Оно крепится на тело животного и в режиме реального времени снимает электрокардиограмму и другие жизненные показатели. Специальные алгоритмы в приложении анализируют их с медицинской точностью.

Команда создала рабочий прототип и провела первые тесты. Конструкцию и алгоритмы анализа планируют запатентовать, а также запустить пилотные проекты в ветеринарной клинике и питомнике.

Проект "РостХ" предлагает фермерам и садоводам персонального цифрового помощника. Пользователь вносит данные о своем участке и о том, какие культуры планирует выращивать. После этого система анализирует информацию и формирует индивидуальный план питания почвы.

После акселерации в "Академии инноваторов" проект получил поддержку Фонда содействия инновациям в один миллион рублей. В настоящее время команда работает над многомерным анализом почвы по фотографии. Официальный старт продаж запланирован на 1 мая.

При этом стартап "Гринбар" разрабатывает и производит сити-фермы для выращивания зелени, пряных и лекарственных трав, ягод и овощей прямо в городских помещениях. В основе решения лежит ПО "Виртуальный агроном". Разработка полностью автоматизирует уход за растениями на вертикальных фермах. Проект уже вышел на международный уровень. У него есть дистрибьюторы в Объединенных Арабских Эмиратах, Индии, Катаре, Австралии и Англии.

Все проекты получили поддержку в городских программах развития технологического предпринимательства.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столица активно задействует роботов в промышленности, сельском хозяйстве, спасательных операциях и на других работах. Мэр подчеркнул, что разработка и производство роботов является одной из самых перспективных отраслей. Ее развитие во многом определит облик столичной промышленности в ближайшие десятилетия.