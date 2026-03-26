26 марта, 14:05

До 7 тысяч военнослужащих направят в пожарные подразделения МЧС

Фото: портал мэра и правительства Москвы

МЧС России подготовило проект президентского указа, согласно которому численность пожарных подразделений будет увеличена на 7 000 военнослужащих. Соответствующий документ размещен на портале проектов правовых актов.

Ожидается, что максимальная численность личного состава федеральной противопожарной службы составит 264 609 человек, из которых 7 000 – военные, 144 846 – сотрудники, а количество лиц без специальных или воинских званий достигнет 112 763.

При этом предельную штатную численность МЧС России планируется увеличить с 303 107 работников до 307 101.

В документе также указывается, что предыдущий указ президента, вышедший в 2022 году, не включал военнослужащих в рядах пожарных.

Вместе с тем МЧС разработало еще один указ, предполагающий расширение своих пиротехнических подразделений в 5 раз для разминирования освобожденных и приграничных территорий. Реализовать инициативу планируют в ближайшие 3 года.

В проекте говорится, что численность состава вырастет с 753 человек до 3 562. Вместе с тем инициатива предусматривает создание в центральном аппарате министерства Управления противоминной деятельности.

Главное

