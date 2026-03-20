20 марта, 14:02

Общество

Роспотребнадзор заявил об увеличении контактов вируса оспы обезьян с людьми в мире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ситуация с оспой обезьян вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку такого массового распространения вируса не было за всю его историю, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Непростая ситуация по чуме, конечно, продолжающаяся оспа обезьян – мы смотрим, насколько изменчив будет вирус и что с ним дальше будет", – цитирует ее ТАСС.

Глава ведомства заверила, что федеральная служба в непрерывном режиме отслеживает внешние эпидемиологические риски в России. Научные учреждения Роспотребнадзора, в свою очередь, анализируют различные источники информации.

Вместе с тем сотрудники ведомства продолжают держать под контролем ситуацию, связанную с лихорадкой чикунгунья, вирусом Нипах, птичьим и животным гриппом, малярией и другими вирусами, инфекциями и лихорадками, добавила Попова.

В начале февраля в Домодедовскую больницу попал мужчина с предварительным диагнозом "оспа обезьян". Сразу после Роспотребнадзор приступил к эпидрасследованию и выдал предписание на проведение дезинфекции.

Спустя время диагноз пациента подтвердился. Его состояние оценивалось как удовлетворительное. Позднее с этой же инфекцией был госпитализирован еще один мужчина, который контактировал с первым заболевшим. Он находился в состоянии средней степени тяжести.

Подмосковное управление Роспотребнадзора через некоторое время выявило всех, кто находился в контакте с зараженными, а затем изолировало их. Следом был доставлен в Домодедовскую больницу третий пациент с оспой обезьян.

В середине февраля первый из заболевших был выписан в связи с выздоровлением, а через пару дней – второй. Третий покинул медучреждение в конце месяца.

