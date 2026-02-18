Форма поиска по сайту

18 февраля, 11:13

Общество
Royal Society: в Европе лихорадка чикунгунья активно передается в июле и августе

Ученые раскрыли, когда лихорадка чикунгунья активнее всего передается в Европе

Фото: 123RF.com/noppharat

Комары могут передавать лихорадку чикунгунья на большей части Европы из-за изменений климата. Пик приходится на летние месяцы – июль и август. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на британский журнал Royal Society.

В исследовании уточняется, что вирус передается азиатскими тигровыми комарами Aedes albopictus, когда температура воздуха находится в диапазоне примерно 14–32 градуса. Согласно анализу среднего ежемесячного риска, проводимого с 2007 по 2023 год, вирус также может передаваться с мая по октябрь. При этом наибольшая угроза наблюдается в южных регионах.

Ученые также выделили страны с самым высоким риском (6 и более месяцев в году). Среди них числятся Италия, Испания, Португалия, Албания, Греция и Мальта.

Территории со средним риском (3–5 месяцев в году) включают сразу 16 стран: Францию, Бельгию, Нидерланды, Литву, Австрию, Болгарию, Хорватию, Чехию, Германию, Венгрию, Люксембург, Румынию, Польшу, Словакию, Словению и Швейцарию.

Ранее в феврале в России выявили завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевшая девушка прилетела в Москву после отдыха на Сейшельских островах. По ее словам, во время отпуска она не пользовалась репеллентами и замечала укусы комаров. После возвращения в Россию ее госпитализировали, а наличие вируса чикунгунья подтвердили с помощью отечественных тест-систем. Комментируя эту ситуацию, Роспотребнадзор заявил, что в РФ отсутствует угроза распространения лихорадки.

В Москве выявили завозной случай лихорадки чикунгунья

