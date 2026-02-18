МЧС назвало неблагоприятным прогноз лесных пожаров в некоторых регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обстановка с природными пожарами на территории ряда регионов России в 2026 году ожидается неблагоприятная. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на правительственном часе в Совете Федерации, передает РИА Новости.

Росгидромет и Рослесхоз будут осуществлять постоянный мониторинг лесопожарной обстановки. Также будут проведены ежедневные расчеты и прогноз классов пожарной опасности в лесах.

"МЧС России (на основе этих данных будут. – Прим. ред.) приниматься меры по защите населенных пунктов от огня, в том числе по контролю за созданием минерализованных полос, достаточностью сил и их своевременной мобилизацией для противодействию огню", – сказал Куренков.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2025 году не было зафиксировано природных пожаров. Также не было допущено ни одного серьезного возгорания сухой травы. Заместитель мэра столицы Петр Бирюков отметил, что этого удалось достичь благодаря заранее проведенным профилактическим мероприятиям на территории города.

Пожарно-спасательный гарнизон круглосуточно контролировал зеленые территории, а с воздуха пожароопасную обстановку контролировали вертолеты Московского авиационного центра и экипажи "Волга-Днепр".