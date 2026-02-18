Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 11:48

Безопасность

МЧС назвало неблагоприятным прогноз лесных пожаров в некоторых регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Обстановка с природными пожарами на территории ряда регионов России в 2026 году ожидается неблагоприятная. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков на правительственном часе в Совете Федерации, передает РИА Новости.

Росгидромет и Рослесхоз будут осуществлять постоянный мониторинг лесопожарной обстановки. Также будут проведены ежедневные расчеты и прогноз классов пожарной опасности в лесах.

"МЧС России (на основе этих данных будут. – Прим. ред.) приниматься меры по защите населенных пунктов от огня, в том числе по контролю за созданием минерализованных полос, достаточностью сил и их своевременной мобилизацией для противодействию огню", – сказал Куренков.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2025 году не было зафиксировано природных пожаров. Также не было допущено ни одного серьезного возгорания сухой травы. Заместитель мэра столицы Петр Бирюков отметил, что этого удалось достичь благодаря заранее проведенным профилактическим мероприятиям на территории города.

Пожарно-спасательный гарнизон круглосуточно контролировал зеленые территории, а с воздуха пожароопасную обстановку контролировали вертолеты Московского авиационного центра и экипажи "Волга-Днепр".

Читайте также


безопасность

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика