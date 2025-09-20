Российских туристов эвакуировали из-за лесного пожара в Турции

Фото: телеграм-канал SHOT

Российских туристов эвакуировали из отелей из-за лесного пожара в Турции. Об этом РИА Новости рассказали в генконсульстве России в Анталье.

Дипломаты рассказали, что туристы в настоящее время размещены в близлежащих безопасных гостиницах. При этом из-за пожаров никто из россиян не пострадал. Также генконсульство не фиксировало обращений от российских граждан.

"Продолжаем отслеживать развитие ситуации", – уточнили в ведомстве.

Лесной пожар был выявлен в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на 19 сентября. В результате были эвакуированы жители 150 домов.

В ночь на 20 сентября возгорание было зафиксировано между районами Кунду и Белек. По этой причине были эвакуированы жильцы двух крупных отелей. Однако спустя время пожар в районе Кунду удалось локализовать.

В генконсульстве уточнили, что многие очаги возгорания уже ликвидированы. В настоящее время огнеборцы продолжают тушить пламя в лесу Аланьи и Сида.

