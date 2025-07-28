АТОР: лесные пожары в Турции не повлияли на отдых россиян

Фото: ТАСС/AP/Sercan Ozkurnazli

Лесные пожары в Турции не повлияли на отдых россиян, очаги возгорания находятся в удалении от курортных районов, передает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На спутниковой карте NASA, которая отражает лесные пожары в реальном времени, видно, что наиболее крупные возгорания находятся в районе городов Бурса и Кахраманмараш, есть также пожар в районе Карабюк. Очаг возгорания фиксируется около Силифке, в провинции Мерсин, но в гористой местности.

Огонь угрожает жилым районам. Кроме того, есть жертвы среди местных жителей, а в некоторых населенных пунктах в горах проходит эвакуация, однако эти регионы Турции организованными туристами из России не посещаются.



На таких курортах, как Анталья и Мугла, где сейчас отдыхают туристы, очаги возгораний небольшие, расположены в горных районах и удалены от отелей на побережье. Власти Антальи заверили, что пожары в районах Газипаши, на границе с провинцией Мерсин и Серика локализованы, их продолжают тушить.

Возгорания, которые были зафиксированы на Эгейском побережье, также удалены от курортных районов. Отелям не угрожают пожары и задымление.

Согласно опросу туроператоров, жалоб и просьб о досрочном прекращении туров не поступало, уточнили в АТОР. Россияне продолжают отдых в обычном режиме. Кроме того, новости о пожарах в настоящий момент не повлияли на спрос, уровень аннуляций находится в пределах сезонной нормы.

Ранее стало известно, что в Турции вспыхнули лесные пожары из-за аномальной жары, на популярных курортах зафиксировали температуру свыше 40 градусов. По данным синоптиков, такая погода продержится в стране минимум до 2 августа. В настоящий момент известно об эвакуации более 1 300 жителей.

К тушению пожаров присоединились больше тысячи специалистов и 500 единиц техники, включая вертолеты. Российское посольство призвало соотечественников следить за складывающейся обстановкой и новостями.

