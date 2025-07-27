Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Природный пожар у Феодосии локализован. Специалисты смогли остановить огонь в 100 метрах от города, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Для тушения возгорания вертолет сбросил более 15 тонн жидкости.

"Перехода огня на город Феодосию не допущено", – указало ведомство.

Сухая растительность и лесная подстилка загорелись в Феодосии 27 июля. Площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров. К тушению пожара привлечены более 50 специалистов и 19 единиц техники.

Ранее в Подмосковье удалось ликвидировать лесной пожар. Инцидент произошел в Кривандинском участковом лесничестве Шатурского филиала "Мособллес". Для его ликвидации задействовали 20 специалистов и 10 единиц специальной техники. По предварительным данным, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности.

