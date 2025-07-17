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17 июля, 19:32

Происшествия

Возгорание заброшенного инкубатора и травы ликвидировано на Кубани

Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"

Пожарные ликвидировали возгорание заброшенных зданий бывшего инкубатора и сухой травы в станице Каневской в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

"В 19:03 пожар ликвидирован", – уточнили в МЧС.

Здание бывшего инкубатора загорелось в четверг, 17 июля. Пламя распространилось на площади в 1,3 тысячи квадратных метров. При этом сухая растительность горела на площади в 1 гектар.

В тушении пламени участвовали 28 человек и 8 единиц специальной техники. Пострадавших и погибших не было.

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