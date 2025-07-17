Поля с пшеницей загорелись на площади 30 га на Кубани

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Поля с пшеницей загорелись на площади 30 гектаров в Кореновском районе Кубани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о загорании: станица Раздольная, ООО "Золотой колос". Установлено, что произошло загорание стерни на площади 1 гектара и поля с пшеницей на площади 30 гектаров", – говорится в сообщении.

Предварительной причиной пожара в МЧС назвали поджог.

Ранее на Кубани в станице Каневской загорелось здание бывшего инкубатора. Пламя распространилось на 2,4 тысячи квадратных метров.

Кроме того, огонь охватил 1 гектар сухой растительности. В тушении принимали участие 28 человек и 8 единиц техники.