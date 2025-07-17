Пожар площадью 2,4 тыс "квадратов" произошел в здании бывшего инкубатора на Кубани

Фото: телеграм-канал "МЧС Краснодарского края"

Пожар произошел в здании бывшего инкубатора в станице Каневской на Кубани. Пламя разгорелось на площади 2,4 тысячи квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю в своем телеграм-канале.

Возгорание произошло на улице Гоголя. Сообщение о нем поступило диспетчеру Каневского пожарно-спасательного гарнизона.

По данным ведомства, огонь также распространился на 1 гектар сухой растительности. В тушении пламени принимают участие 28 человек и 8 единиц техники. Уточняется, что погибших и пострадавших при ЧП нет.

Ранее пожар вспыхнул в квартире жилого дома на Весенней улице в Москве. Возгорание началось на балконе на 16-м этаже здания. Спасатели эвакуировали одного человека, проживающего в соседней квартире. Возгорание тушили 21 сотрудник МЧС и 6 единиц техники.