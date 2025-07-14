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14 июля, 19:02

Происшествия

Пожар в Новой Москве ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожарные ликвидировали возгорание в поселении Марушкинское в деревне Толстопальцево, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

В ведомстве отметили, что пожар возник на открытой площадке, охватив расположенный рядом ангар.

"Пожар ликвидировали 43 сотрудника и 10 единиц техники. Пострадавших нет", – добавили в МЧС.

Ранее пожар вспыхнул в квартире жилого дома на Весенней улице в столице. Возгорание началось на балконе на 16-м этаже здания.

Спасателям удалось эвакуировать одного человека, который проживал в соседней квартире. В тушении принимали участие 21 сотрудник МЧС и 6 единиц техники.

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