Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 13:13

Происшествия

Пожар около гостиницы на востоке Москвы потушен

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар ликвидирован в металлическом контейнере на улице Плеханова в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

По данным ведомства, на месте работали 12 сотрудников и 4 единицы техники, пострадавших в происшествии нет.

Межрайонная прокуратура уже взяла под контроль установление все обстоятельств ЧП, сообщили в пресс-службе ведомства. Точные выводы о причинах произошедшего будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.

Пожар на востоке Москвы вспыхнул после хлопка в районе гостиницы Hotel Perovo Plaza. СМИ отмечали, что существовала опасность распространения огня на соседние здания. По данным экстренных служб, причиной ЧП могло стать возгорание дизельного котла.

Читайте также


происшествияпожаргород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика