Пожар около гостиницы на востоке Москвы потушен

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар ликвидирован в металлическом контейнере на улице Плеханова в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

По данным ведомства, на месте работали 12 сотрудников и 4 единицы техники, пострадавших в происшествии нет.

Межрайонная прокуратура уже взяла под контроль установление все обстоятельств ЧП, сообщили в пресс-службе ведомства. Точные выводы о причинах произошедшего будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы.

Пожар на востоке Москвы вспыхнул после хлопка в районе гостиницы Hotel Perovo Plaza. СМИ отмечали, что существовала опасность распространения огня на соседние здания. По данным экстренных служб, причиной ЧП могло стать возгорание дизельного котла.

