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04 июня, 16:15

Происшествия

Новости регионов: зарядное устройство вспыхнуло на борту рейса Санкт-Петербург–Якутск

Новости регионов: зарядное устройство вспыхнуло на борту рейса Санкт-Петербург–Якутск

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На борту рейса из Санкт-Петербурга в Якутск вспыхнул пауэрбанк. Происшествие случилось через час после вылета. Зарядное устройство находилось в рюкзаке под сиденьем и внезапно загорелось – в салоне раздался хлопок и появился запах гари. Пассажиры начали тушить огонь подручными средствами. Женщина, которая пыталась сбить пламя ногами, получила ожоги. Самолет благополучно приземлился в Якутске, пострадавшую доставили в больницу.

В Санкт-Петербурге задержали системного администратора, который помогал зарубежным мошенникам. Мужчина установил в своей квартире оборудование с 1 200 SIM-картами, через которые ежедневно проходило до 5 000 звонков. Схема использовалась для подмены номеров и обзвона россиян. Ущерб от действий аферистов превысил 7 миллионов рублей. Установлена их причастность к семи эпизодам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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