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07 мая, 18:30

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Песков: террористические атаки Киева оправдывают продолжение СВО

Террористические атаки Киева оправдывают продолжение СВО – Песков

Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

Террористические атаки Украины против российских мирных объектов оправдывают продолжение спецоперации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, кадры которой он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Они (киевские власти. – Прим. ред.) продолжают демонстрировать свою сущность, они продолжают демонстрировать свою неготовность и нежелание мира", – заметил Песков.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что украинское руководство знает об объявлении Владимиром Путиным временного перемирия в дни празднования 80-летия Победы. При это Киев так и не сделал ни одного заявления, в котором бы подтвердил готовность присоединиться к данной инициативе.

"Слышали много двусмысленных разных заявлений на разных уровнях и видим действия реальные", – добавил Песков.

По предложению президента России перемирие в зоне СВО будет действовать в период с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время будут приостановлены все боевые действия со стороны России.

Однако если Вооруженные силы Украины продолжат наносить удары, то РФ ответит на это, подчеркивал Песков.

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