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07 мая, 05:28

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали не менее 7 дронов в небе над Воронежской областью

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО уничтожили не менее семи беспилотных летательных аппаратов в четырех муниципалитетах Воронежской области, сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. При этом Гусев подчеркнул, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 17 БПЛА, атаковавших Москву с вечера вторника, 6 мая. Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Жительница села Случевск Погарского района Брянской области погибла в результате атаки украинского FPV-дрона по движущемуся автомобилю. Глава области Александр Богомаз выразил соболезнования семье погибшей. По его словам, родственникам окажут необходимую материальную помощь.

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