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07 мая, 04:01

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении 17 БПЛА, атаковавших Москву с вечера

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву, были ликвидированы, сообщает Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Глава города подчеркнул, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин заявил об отражении атаки семи беспилотников, летевших на Москву. До этого были сбиты еще восемь дронов. Таким образом, их общее число достигло 17.

В ночь на 6 мая в Московском регионе также работали системы ПВО. Собянин сообщал, что российские силы тогда уничтожили 19 вражеских дронов, летевших в сторону Москвы.

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